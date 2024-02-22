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14:42, 22 февраля 2024Экономика

В Россию привезут китайскую модель «Оки»

В России начнутся продажи китайского автомобиля Leapmotor T03 размером с «Оку»

Фото:Unsplash

В России скоро начнутся продажи китайского электромобиля Leapmotor T03, похожего размерами на отечественную «Оку». Об этом пишет Autonews со ссылкой на представителя торговой компании, которая собирается привезти модель в страну.

Длина пятидверного хетчбэка всего 3,6 метра (у «Оки» — 3,2 метра) при размере колесной базы в 2,4 метра. Отмечается, что машина сможет конкурировать с такими моделями, как Smart, Ora R1 и EQ1. Модель выпускается с электромотором мощностью 75 или 109 лошадиных сил и в максимальной модификации способна разгоняться до 130 километром в час. На выбор покупателю доступны батареи с разной емкостью, в зависимости от них запас хода составит 301 или 403 километра.

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Leapmotor T03 оснащен светодиодными фарами и крышей с панорамным люком. Салон автомобиля отделан пластиком и искусственной кожей, электромобиль поставляется с цифровой приборной панелью и 10,1-дюймовым тачскрином мультимедийной системы. Главной особенностью китайского хетчбэка станет система автопилота второго уровня, в нее войдут камеры, радар, ультразвуковые датчики, круиз-контроль и система удержания машины в полосе.

В КНР сама дешевая версия электромобиля Leapmotor T03 продается за 67,9 тысячи юаней — около 870 тысяч рублей. О стоимости модели на российском рынке на данный момент информации нет.

Ранее калининградский автомобильный завод «Автотор» показал внешний вид одного из новых отечественных электромобилей под брендом «Амберавто» — седана А5. Компания сообщила, что модель будет иметь запас хода в 520 километров и выпускается в сотрудничестве с иностранным партнером. Электрический седан адаптирован для российских климатических условий и включен в программу глубокой локализации производства.

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