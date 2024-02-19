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19:18, 19 февраля 2024Экономика

Россиянам показали новый отечественный электромобиль

«Автотор» показал внешний вид нового электрокара А5 своего бренда «Амберавто»

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Калининградский автомобильный завод «Автотор» показал внешний вид одного из новых отечественных электромобилей под брендом «Амберавто» — седана А5. Подробности о новинке и фото машины были опубликованы в Telegram-канале компании.

Модель представлена на снимках в двух вариантах окраски кузова — черном и белом. На багажнике машины размещено название бренда на кириллице, а на капоте — шильдик в виде двух совмещенных букв А. Компания сообщила, что модель будет иметь запас хода в 520 километров и выпускается в сотрудничестве с иностранным партнером. Электрический седан адаптирован для российских климатических условий и включен в программу глубокой локализации производства, говорится в публикации.

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Предприятие сообщило, что первые «Амберавто» А5 были произведены на заводе в Калининграде в конце 2023 года. При этом пилотную партию электрокаров компания планирует продать в Калининградском регионе, чтобы получить первые данные об эксплуатации модели.

«Автотор» сообщил о запуске электромобилей под собственным брендом «Амберавто» в начале февраля. В основе линейки будут двух- и четырехместные компактные автомобили как собственной разработки, так и те, что созданы в рамках технологического сотрудничества с иностранными партнерами.

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