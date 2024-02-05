Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:31, 5 февраля 2024Экономика

Российский автозавод придумал название новому бренду

Калининградский «Автотор» решил выпускать автомобили под брендом «Амберавто»

Фото: Michael Fousert / Unsplash

Калининградский автопроизводитель «Автотор» решил выпускать электромобили под собственным брендом «Амберавто». В основе линейки будут двух- и четырехместные компактные автомобили как собственной разработки, так и те, что созданы в рамках технологического сотрудничества с иностранными партнерами. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Придуманное название, объяснили в пресс-службе, связано с двумя ключевыми составляющими региона — автомобилями и добычей янтаря (слово amber переводится с английского как янтарь). Торговый знак выглядит как две совмещенные буквы А.

Локализация производства в итоге должна составить 90 процентов. Часть предприятий кластера запустят в 2024 году. Всего компания планирует построить 12 новых заводов, где будут выпускать, помимо конечной продукции, десятки наименований автокомпонентов, в том числе электродвигатель, редуктор, электронику, шасси и многое другое.

Ранее глава совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов указывал, что серийное производство электрокаров собственной разработки начнется в 2025 году, но не указывал, под каким брендом.

До начала боевых действий на Украине в 2022 году «Автотор» выпускал модели BMW, Kia и Hyundai, но их сборку пришлось остановить из-за санкций. С 2023 года компания перешла на сотрудничество с такими китайскими брендами, как Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton. Последние автомобили Kia на заводе дособрали только в текущем году с помощью поставок комплектующих по параллельному импорту.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Министр и двое депутатов погибли в результате удара ВСУ по ЛНР. Глава республики пообещал отомстить

      В США заявили об обсуждении в Кремле интервью Путина Карлсону

      Украина начала продавать электроэнергию в Европу из-за роста генерации

      В Москве задержали известного адвоката

      В Грузии решили ужесточить контроль на границе

      Больше трети граждан Эстонии не одобрили прием украинских беженцев

      Российские полицейские похитили изъятые сигареты на 85 миллионов рублей

      Найден новый недостаток электромобилей

      Украинские военные отказались верить в демобилизацию

      Седокова сменила имидж и вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше