Российский автозавод придумал название новому бренду

Калининградский «Автотор» решил выпускать автомобили под брендом «Амберавто»

Калининградский автопроизводитель «Автотор» решил выпускать электромобили под собственным брендом «Амберавто». В основе линейки будут двух- и четырехместные компактные автомобили как собственной разработки, так и те, что созданы в рамках технологического сотрудничества с иностранными партнерами. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Придуманное название, объяснили в пресс-службе, связано с двумя ключевыми составляющими региона — автомобилями и добычей янтаря (слово amber переводится с английского как янтарь). Торговый знак выглядит как две совмещенные буквы А.

Локализация производства в итоге должна составить 90 процентов. Часть предприятий кластера запустят в 2024 году. Всего компания планирует построить 12 новых заводов, где будут выпускать, помимо конечной продукции, десятки наименований автокомпонентов, в том числе электродвигатель, редуктор, электронику, шасси и многое другое.

Ранее глава совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов указывал, что серийное производство электрокаров собственной разработки начнется в 2025 году, но не указывал, под каким брендом.

До начала боевых действий на Украине в 2022 году «Автотор» выпускал модели BMW, Kia и Hyundai, но их сборку пришлось остановить из-за санкций. С 2023 года компания перешла на сотрудничество с такими китайскими брендами, как Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton. Последние автомобили Kia на заводе дособрали только в текущем году с помощью поставок комплектующих по параллельному импорту.