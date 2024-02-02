В России дособрали оставшиеся в стране автомобили Kia

«Автотор» дособрал с помощью параллельного импорта почти все оставшиеся в РФ Kia

На калининградском заводе «Автотор» с помощью поставок по параллельному импорту дособрали почти все оставшиеся автомобили Kia. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.

Речь идет об автомобилях, которые остались на заводе недоукомплектованными на момент прекращения сотрудничества российского предприятия с южнокорейской компанией. Горбунов напомнил, что в 2022 году Kia остановила поставки в страну компонентов для сборки авто и компания не успела получить часть необходимых деталей.

Он объяснил, что предприятие смогло вернуться к решению этого вопроса после принятия нормативных документов, регулирующих параллельный импорт. «Мы пользуемся теми же механизмами, что и другие автопроизводители, тут никакого секрета нет. Когда стало возможным привезти и установить на автомобили недостающие комплектующие, была организована отгрузка этой продукции с завода», — добавил глава совета директоров компании.

По словам Горбунова, собранные сейчас автомобили Kia уже поступили дилерам, однако их количество незначительное в масштабах рынка.

Сотни недоукомплектованных корейских иномарок заводе «Автотор» корреспонденты Autonews.ru обнаружили еще летом 2023 года. Их не смогли доделать и выставить на продажу из-за перебоев с поставками электроники. В ряде моделей нет приборной панели и мультимедийной системы. У других же отсутствуют элементы внутренней отделки.