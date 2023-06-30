На российском автозаводе обнаружили сотни недоделанных Kia

Autonews: на заводе «Автотора» в Калининграде скопились сотни недоукомплектованных Kia

Корреспонденты Autonews.ru обнаружили на заводе российского «Автотора» в Калининграде сотни недоукомплектованных корейских иномарок — большинство из них марки Kia.

До начала украинского конфликта там выпускали кроссоверы Kia Soul и Kia Seltos, седан Kia Cerato. Концерн Hyundai-Kia свернул свою деятельность в России в марте 2022 года. В ноябре калининградский «Автотор» официально приостановил с ним сотрудничество, однако об окончательном разрыве не сообщалось.

Представители завода рассказали журналистам, что оставшиеся там автомобили Kia были собраны до 24 февраля 2022 года. Их не смогли доделать и выставить на продажу из-за перебоев с поставками электроники.

Autonews.ru убедились, что в ряде моделей нет приборной панели и мультимедийной системы. У других же отсутствуют элементы внутренней отделки. Однако представители «Автотора» надеются, что в будущем им удастся получить недостающие электрокомпоненты и завершить сборку авто.

Помимо моделей Kia на калининградском заводе раньше собирали BMW, Hyundai и FAW, а также грузовые Ford. Недавно «Автотор» сообщил, что вскоре начнет серийную сборку китайского внедорожника BAIC BJ40. Концерн начал сотрудничать с этим китайским брендом, а также с брендами Kaiyi и SWM с весны 2022 года. Завод также пообещал до конца года начать выпуск еще двух китайских брендов автомобилей.