Российский завод решил производить больше китайских автомобилей

Горбунов: «Автотор» планирует произвести 70 тысяч автомобилей по итогам 2023 года

Калининградский завод «Автотор» планирует до конца года начать выпуск еще двух китайских брендов автомобилей, заявил глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. Его цитирует РИА Новости.

Производственная линейка на предприятии расширится с 9 до 20-22 моделей, рассказал о планах компании он. По словам Горбунова, в настоящее время переговоры о появлении новых брендов ведутся только с компаниями из КНР.

В общей сложности по итогам 2023 года завод хочет выпустить 70 тысяч автомобилей. В то же время компания планирует продать 58-60 тысяч машин. «Автотор» ухудшил свои прогнозы — ранее концерн говорил о планах произвести примерно 100 тысяч автомобилей в текущем году.

Накануне завод также сообщил, что вскоре начнет серийную сборку китайского внедорожника BAIC BJ40. Концерн начал сотрудничать с этим китайским брендом, а также с брендами Kaiyi и SWM после начала боевых действий на Украине. До весны 2022 года «Автотор» собирал автомобили марок BMW, KIA и Hyundai.