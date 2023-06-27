Российский автозавод назвал срок начала сборки китайского внедорожника

«Автотор» сообщил о планах начать серийную сборку китайского внедорожника BJ40 в июле

На калининградском заводе «Автотор» вскоре начнется серийная сборка китайского внедорожника BAIC BJ40, пока в тестовом режиме собрано несколько автомобилей. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В настоящее время проводится корректировка операционных карт, настройка и перепрограммирование инструмента и оборудования, обучение персонала, который будет задействован в сборочном производстве.

В комментарии РИА Новости в «Автоторе» сообщили, что запустить серийное производство предполагается в июле. Точная дата запуска не уточняется.

BAIC BJ40 является среднеразмерным рамным внедорожником с двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 лошадиных сил. В нем установлена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, а отличительной чертой автомобиля является съемная крыша, которую возможно частично снять без использования инструмента.

До начала боевых действий на Украине «Автотор» собирал автомобили марок BMW, KIA и Hyundai. Поставки компонентов были прекращены весной 2022 года, после чего завод договорился с китайскими брендами BAIC, Kaiyi и SWM. Их выпускают на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией запчастей. Глава Калининградской области Антон Алиханов заверил, что до конца 2023 года предприятие будет выпускать уже 20 моделей китайских автомобилей.

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