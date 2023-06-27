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16:15, 27 июня 2023Экономика

Российский автозавод назвал срок начала сборки китайского внедорожника

«Автотор» сообщил о планах начать серийную сборку китайского внедорожника BJ40 в июле

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На калининградском заводе «Автотор» вскоре начнется серийная сборка китайского внедорожника BAIC BJ40, пока в тестовом режиме собрано несколько автомобилей. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В настоящее время проводится корректировка операционных карт, настройка и перепрограммирование инструмента и оборудования, обучение персонала, который будет задействован в сборочном производстве.

В комментарии РИА Новости в «Автоторе» сообщили, что запустить серийное производство предполагается в июле. Точная дата запуска не уточняется.

BAIC BJ40 является среднеразмерным рамным внедорожником с двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 лошадиных сил. В нем установлена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, а отличительной чертой автомобиля является съемная крыша, которую возможно частично снять без использования инструмента.

До начала боевых действий на Украине «Автотор» собирал автомобили марок BMW, KIA и Hyundai. Поставки компонентов были прекращены весной 2022 года, после чего завод договорился с китайскими брендами BAIC, Kaiyi и SWM. Их выпускают на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией запчастей. Глава Калининградской области Антон Алиханов заверил, что до конца 2023 года предприятие будет выпускать уже 20 моделей китайских автомобилей.

Ранее «АвтоВАЗ» представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) кроссовер Lada X-Cross 5, которая оказалась полной копией китайского Bestune T77 от концерна FAW. Главным отличием автомобиля оказались оригинальные шильдики Lada.

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    Платон Щукин
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