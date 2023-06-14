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20:44, 14 июня 2023Экономика

Калининградский завод выпустит за год 20 новых моделей автомобилей

Губернатор Алиханов: в 2023-м на конвейере «Автотора» будет 20 новых моделей автомобилей
СюжетПожар в Сочи

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В 2023 году ассортимент моделей на конвейере завода «Автотор» расширится до 20, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Об этом глава региона заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, его слова приводит РИА Новости.

Сейчас предприятие выпускает уже пять моделей вместо автомобилей ушедших производителей. Однако до конца года число машин от новых китайских партнеров вырастет, добавил Алиханов.

До начала российской спецоперации на Украине на заводе в Калининграде собирали автомобили марок BMW, KIA и Hyundai. После их ухода с рынка предприятие договорилось о производстве машин китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM. Их выпускают в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией запчастей.

В мае Алиханов заявлял о том, что «Автотор» планирует расширить модельный ряд выпускаемых автомобилей китайских брендов с 6 до 14 единиц. Это будут модели разных классов — от компактных автомобилей до минивэнов, заявил глава региона. До конца года предприятие собирается произвести около 70 тысяч автомобилей, а при позитивном развитии событий — до 100 тысяч машин.

Помимо легковых автомобилей, калининградский завод также будет производить и грузовики, в том числе и с электрическим двигателем. На предприятии будут представлены три китайских бренда с техникой массой от 3,5 тонны до 12 тонн. Сам «Автотор» будет производить только шасси, все надстройки обеспечат партнеры. Полноценное производство начнется во втором квартале 2023-го, когда завод получит необходимые для продажи автомобилей документы.

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    Вячеслав Агапов
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