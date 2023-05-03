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17:51, 3 мая 2023Экономика

В России решили собирать больше моделей китайских автомобилей

ТАСС: «Автотор» планирует расширить модельный ряд выпускаемых китайских машин с 6 до 14-и

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Калининградский завод «Автотор» планирует расширить модельный ряд выпускаемых автомобилей китайских брендов с 6 до 14 единиц. О решении предприятия узнал ТАСС.

До конца 2023 года российское предприятие начнет собирать семь моделей бренда BAIC, четыре модели Kaiyi и три модели SWM. «Это будут модели разных классов — от компактных автомобилей до минивэнов», — сообщила пресс-служба завода.

По информации пресс-службы, на предприятии также начали реализовывать нескольких проектов по производству средне- и малотоннажных коммерческих автомобилей. В то же время завод работает над увеличением ассортимента собираемых брендов.

В текущем году «Автотор» рассчитывает произвести около 70 тысяч автомобилей. При позитивном развитии событий на рынке выпуск может быть увеличен до 100 тысяч машин.

Раньше на заводе в Калининграде собирали автомобили марок BMW, KIA и Hyundai, которые теперь заменили китайские бренды BAIC, Kaiyi и SWM. Первыми в производство запустили кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus. Машины выпускают в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией запчастей.

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Мария Грушко
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