«Путин не смог сдержать улыбки». В Китае удивились поведению Лукашенко во время встречи с российским лидером в Кремле

Tencent: в Китае удивились улыбке Путина в Кремле на шутку Лукашенко о Европе

Белорусский лидер Александр Лукашенко, посещая накануне Кремль, начал юморить в присутствии президента России Владимира Путина, крайне удивив этим китайскую прессу.

Журналисты обратили внимание на необычно непринужденную атмосферу переговоров. В рамках встречи лидеры стран обсудили двустороннее развитие отношений, обменялись мнениями и наблюдениями за происходящим в мире.

Речь зашла о регулярных провокациях Запада

В ходе встречи разговор двух лидеров зашел о регулярных провокациях на границах государств, организаторами которых являются западные страны. Лукашенко отметил, что европейские соседи с завидной периодичностью проводят в этих областях военные учения и стягивают свои силы к белорусским границам.

При этом, указал белорусский президент, США и ЕС все время обвиняют Москву и Минск в планах начать экспансию в Европу. Затем Лукашенко начал шутить в привычной ему манере.

Они кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Нам своих проблем хватает, еще не хватало кого-то захватывать Александр Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко удивил китайских журналистов своей раскованностью

Как пишет издание, в ответ на слова Лукашенко Путин «не смог сдержать улыбки». Российский лидер согласился со словами коллеги и подтвердил, что подобные обвинения являются полной чушью. Такими заявлениями элиты на Западе лишь пытаются подчинить мнение остальных с целью оправдать гигантские военные расходы, подчеркнул он.

Китайские журналисты отметили, что за беседой двух президентов было любопытно наблюдать. Лукашенко удивил их своей раскованностью и свободой в выражениях, что удается демонстрировать далеко не всем мировым лидерам в присутствии Путина.

Накануне Лукашенко понадеялся на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины

В воскресенье, 5 мая, на православную Пасху, Лукашенко понадеялся на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины.

Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе Александр Лукашенко президент Белоруссии

В апреле белорусский лидер говорил, что не видит смысла в переговорах России и Украины. При этом он отметил, что Минск может помочь Москве в переговорах с Киевом.

О готовности к переговорам России и Украины в понедельник, 6 мая, заявил и глава МИД республики Сергей Алейник. По его словам, Минск всегда будет готов их принять, однако все зависит от политической воли Киева.