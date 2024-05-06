«Путин не смог сдержать улыбки». В Китае удивились поведению Лукашенко во время встречи с российским лидером в Кремле
Белорусский лидер Александр Лукашенко, посещая накануне Кремль, начал юморить в присутствии президента России Владимира Путина, крайне удивив этим китайскую прессу.
Журналисты обратили внимание на необычно непринужденную атмосферу переговоров. В рамках встречи лидеры стран обсудили двустороннее развитие отношений, обменялись мнениями и наблюдениями за происходящим в мире.
Речь зашла о регулярных провокациях Запада
В ходе встречи разговор двух лидеров зашел о регулярных провокациях на границах государств, организаторами которых являются западные страны. Лукашенко отметил, что европейские соседи с завидной периодичностью проводят в этих областях военные учения и стягивают свои силы к белорусским границам.
При этом, указал белорусский президент, США и ЕС все время обвиняют Москву и Минск в планах начать экспансию в Европу. Затем Лукашенко начал шутить в привычной ему манере.
Они кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Нам своих проблем хватает, еще не хватало кого-то захватывать
Лукашенко удивил китайских журналистов своей раскованностью
Как пишет издание, в ответ на слова Лукашенко Путин «не смог сдержать улыбки». Российский лидер согласился со словами коллеги и подтвердил, что подобные обвинения являются полной чушью. Такими заявлениями элиты на Западе лишь пытаются подчинить мнение остальных с целью оправдать гигантские военные расходы, подчеркнул он.
Китайские журналисты отметили, что за беседой двух президентов было любопытно наблюдать. Лукашенко удивил их своей раскованностью и свободой в выражениях, что удается демонстрировать далеко не всем мировым лидерам в присутствии Путина.
Накануне Лукашенко понадеялся на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины
В воскресенье, 5 мая, на православную Пасху, Лукашенко понадеялся на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины.
Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе
В апреле белорусский лидер говорил, что не видит смысла в переговорах России и Украины. При этом он отметил, что Минск может помочь Москве в переговорах с Киевом.
О готовности к переговорам России и Украины в понедельник, 6 мая, заявил и глава МИД республики Сергей Алейник. По его словам, Минск всегда будет готов их принять, однако все зависит от политической воли Киева.