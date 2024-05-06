Стало известно о тайной работе Билла Гейтса в Microsoft

BI: Билл Гейтс продолжает тайно руководить Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс продолжает тайно работать в компании в области искусственного интеллекта. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на бывших и нынешних руководителей корпорации.

Уточняется, что Гейтс консультирует компанию по стратегии в области ИИ. Кроме того, он проводит обзор продуктов, участвует в подборе руководителей высокого уровня и поддерживает отношения с гендиректором разработчика ChatGPT OpenAI Сэмом Альтманом.

Ранее основатель Microsoft назвал теорию заговора со своим участием, из-за которой люди пристают к нему на улицах. Гейтс заявил, что в последнее время популярнее всего стали слухи о поголовном чипировании жителей США при помощи вакцин, к которому он якобы причастен.