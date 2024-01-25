Билл Гейтс назвал самую популярную теорию заговора со своим участием

Гейтс назвал чипирование жителей США самой популярной теорией заговора о себе

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал теорию заговора со своим участием, из-за которой люди пристают к нему на улицах. Об этом сообщает Metro.

Выступая на подкасте The Rest Is Politics, Гейтс заявил, что в последнее время популярнее всего стали слухи о поголовном чипировании жителей США при помощи вакцин, к которому он якобы причастен. «Люди подходили ко мне на улице — такое несколько раз было — и говорили, что я их чипировал и теперь слежу за ними», — рассказал миллиардер.

Гейтс также припомнил, что, по мнению некоторых конспирологов, это он устроил пандемию COVID-19 ради обогащения на тех же вакцинах. Еще одна теория утверждает, что Гейтс скупил большинство сельскохозяйственных земель США, чтобы заморить американцев голодом.

Основатель Microsoft признал, что действительно купил некоторое количество плодородной земли, но ее площадь составляет примерно одну четырехтысячную от общего объема. Гейтс также рассказал, что у него в штате работают люди, отслеживающие распространение теории заговоров. «Если они расходятся достаточно широко, хочется как-то ответить», — сказал он.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск смертельно обиделся на Билла Гейтса. Это произошло из-за ставок на бирже основателя Microsoft.