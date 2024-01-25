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09:43, 25 января 2024Из жизни

Билл Гейтс назвал самую популярную теорию заговора со своим участием

Гейтс назвал чипирование жителей США самой популярной теорией заговора о себе

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал теорию заговора со своим участием, из-за которой люди пристают к нему на улицах. Об этом сообщает Metro.

Выступая на подкасте The Rest Is Politics, Гейтс заявил, что в последнее время популярнее всего стали слухи о поголовном чипировании жителей США при помощи вакцин, к которому он якобы причастен. «Люди подходили ко мне на улице — такое несколько раз было — и говорили, что я их чипировал и теперь слежу за ними», — рассказал миллиардер.

Гейтс также припомнил, что, по мнению некоторых конспирологов, это он устроил пандемию COVID-19 ради обогащения на тех же вакцинах. Еще одна теория утверждает, что Гейтс скупил большинство сельскохозяйственных земель США, чтобы заморить американцев голодом.

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Основатель Microsoft признал, что действительно купил некоторое количество плодородной земли, но ее площадь составляет примерно одну четырехтысячную от общего объема. Гейтс также рассказал, что у него в штате работают люди, отслеживающие распространение теории заговоров. «Если они расходятся достаточно широко, хочется как-то ответить», — сказал он.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск смертельно обиделся на Билла Гейтса. Это произошло из-за ставок на бирже основателя Microsoft.

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      Никита Савин
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