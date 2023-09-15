Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:45, 15 сентября 2023Из жизни

Билл Гейтс смертельно обидел Илона Маска

Билл Гейтс заявил, что не понимает, почему Илон Маск настолько увлечен Марсом
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Миллиардер Илон Маск смертельно обиделся на основателя Microsoft Билла Гейтса из-за ставок на бирже. Об этом рассказывается в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск».

В молодости Маск считал Гейтса своим кумиром и даже настаивал, чтобы на серверах платежной системы PayPal использовалась операционная система Microsoft. Другой основатель PayPal Макс Левчин был категорически против. Чтобы решить спор, решили бороться на руках. Хотя Маск был гораздо крупнее Левчина, он каким-то образом проиграл, и на серверы поставили один из вариантов Unix.

Позднее Маск познакомился с Гейтсом и неоднократно встречался с ним. В начале 2022 года они разговорились о своих взглядах на будущее. Гейтс не понимал, почему Маск настолько увлечен Марсом, и не верил, что переход на солнечную энергию остановит изменение климата.

Я позволил ему рассказать о своих мыслях по поводу Марса, и они оказались довольно дикими. У него безумная идея, что, возможно, на Земле случится ядерная война, а на Марсе будут люди, и они прилетят обратно и как бы будут живы после того, как мы все тут друг друга поубиваем

Билл Гейтсиз книги Уолтера Айзексона «Илон Маск»

Гейтс считал, что существует масса более насущных проблем и посоветовал Маску жертвовать свои миллиарды на искоренение СПИД и малярии, помощь беженцам и тому подобные цели. В ответ Маск заявил, что подобная благотворительность — это полная чепуха, и деньги лучше тратить на Tesla — она куда полезнее для человечества.

Материалы по теме:
Костюм на деньги мамы и фальшивые миллиарды. Почему богачи врут о количестве денег, а Илон Маск не так богат, как кажется
Костюм на деньги мамы и фальшивые миллиарды.Почему богачи врут о количестве денег, а Илон Маск не так богат, как кажется
6 августа 2023
Цукерберг и Маск готовятся к бою. Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника
Цукерберг и Маск готовятся к бою.Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника
7 августа 2023
Измены и тайные дети. Маск попал в скандал. Когда он успел превратиться в героя-любовника и стать отцом Техно Механикуса?
Измены и тайные дети. Маск попал в скандал.Когда он успел превратиться в героя-любовника и стать отцом Техно Механикуса?
12 сентября 2023

Вскоре Маск обнаружил, что Гейтс сделал ставку на понижение курса акций Tesla. Это показалось ему демонстрацией лицемерия: он не мог понять, как можно беспокоиться об изменении климата и после этого «шортить» акции фирмы, которая столько сделала, чтобы его остановить.

Сам Гейтс не видел в этом ничего особенного: он рассудил, что курс акций Tesla не отражает реальный спрос на электромобили, и надеялся, что понимание этого принесет ему деньги.

Расчеты оказались неверными, и Гейтс потерял 1,5 миллиарда долларов (145 миллиардов рублей). Несмотря на это, Маск не успокоился и искал любую возможность, чтобы уязвить Гейтса — например, опубликовал в Twitter оскорбительную картинку, на которой тот был изображен с огромным свисающим пузом.

12 сентября вышла биографическая книга «Илон Маск», рассказывающая о жизни основателя компания SpaceX и Tesla. Утверждается, что ее автор Уолтер Айзексон, в прошлом написавший биографию Стива Джобса, получил беспрецедентный доступ к Илону Маску. В книге сообщаются неизвестные прежде факты, в том числе об использовании спутниковой сети Starlink в боевых действиях на Украине.

Ранее из биографии Маска стало известно, что у него и певицы Граймс есть третий ребенок. О нем почти ничего не известно, кроме имени. Его зовут Техно Механикус.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Парамонов
    Обсудить
    Последние новости

    Генерал Суровикин объявился в Африке

    Названа возможная замена иномаркам для российских чиновников

    Российская блогерша описала состояние после пластики фразой «мне безумно плохо»

    ЦБ допустил ужесточение регулирования ипотеки

    Набиуллина назвала причину ускоренных темпов роста ипотеки

    В МАГАТЭ рассказали о надеждах на Россию

    Пригожина включили в список самых влиятельных евреев года

    Центробанк заявил о неэффективности обязательной продажи выручки экспортерами

    Обстрел ВСУ повредил фельдшерско-акушерский пункт в Курской области

    Финляндия запретила ввоз российских авто и через финско-норвежскую границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости