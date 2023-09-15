Билл Гейтс смертельно обидел Илона Маска

Билл Гейтс заявил, что не понимает, почему Илон Маск настолько увлечен Марсом

Миллиардер Илон Маск смертельно обиделся на основателя Microsoft Билла Гейтса из-за ставок на бирже. Об этом рассказывается в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск».

В молодости Маск считал Гейтса своим кумиром и даже настаивал, чтобы на серверах платежной системы PayPal использовалась операционная система Microsoft. Другой основатель PayPal Макс Левчин был категорически против. Чтобы решить спор, решили бороться на руках. Хотя Маск был гораздо крупнее Левчина, он каким-то образом проиграл, и на серверы поставили один из вариантов Unix.

Позднее Маск познакомился с Гейтсом и неоднократно встречался с ним. В начале 2022 года они разговорились о своих взглядах на будущее. Гейтс не понимал, почему Маск настолько увлечен Марсом, и не верил, что переход на солнечную энергию остановит изменение климата.

Я позволил ему рассказать о своих мыслях по поводу Марса, и они оказались довольно дикими. У него безумная идея, что, возможно, на Земле случится ядерная война, а на Марсе будут люди, и они прилетят обратно и как бы будут живы после того, как мы все тут друг друга поубиваем Билл Гейтс из книги Уолтера Айзексона «Илон Маск»

Гейтс считал, что существует масса более насущных проблем и посоветовал Маску жертвовать свои миллиарды на искоренение СПИД и малярии, помощь беженцам и тому подобные цели. В ответ Маск заявил, что подобная благотворительность — это полная чепуха, и деньги лучше тратить на Tesla — она куда полезнее для человечества.

Вскоре Маск обнаружил, что Гейтс сделал ставку на понижение курса акций Tesla. Это показалось ему демонстрацией лицемерия: он не мог понять, как можно беспокоиться об изменении климата и после этого «шортить» акции фирмы, которая столько сделала, чтобы его остановить.

Сам Гейтс не видел в этом ничего особенного: он рассудил, что курс акций Tesla не отражает реальный спрос на электромобили, и надеялся, что понимание этого принесет ему деньги.

Расчеты оказались неверными, и Гейтс потерял 1,5 миллиарда долларов (145 миллиардов рублей). Несмотря на это, Маск не успокоился и искал любую возможность, чтобы уязвить Гейтса — например, опубликовал в Twitter оскорбительную картинку, на которой тот был изображен с огромным свисающим пузом.

12 сентября вышла биографическая книга «Илон Маск», рассказывающая о жизни основателя компания SpaceX и Tesla. Утверждается, что ее автор Уолтер Айзексон, в прошлом написавший биографию Стива Джобса, получил беспрецедентный доступ к Илону Маску. В книге сообщаются неизвестные прежде факты, в том числе об использовании спутниковой сети Starlink в боевых действиях на Украине.

Ранее из биографии Маска стало известно, что у него и певицы Граймс есть третий ребенок. О нем почти ничего не известно, кроме имени. Его зовут Техно Механикус.