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07:02, 6 мая 2024Интернет и СМИ

Мужчина решил убрать в доме бабушки и обнаружил необычное письмо

Фото: Anne Nygård / Unsplash

Пользователь сети с ником g_plom рассказал, что решил убрать в доме бабушки и наткнулся на необычное письмо. Фотографию неожиданной находки мужчина опубликовал на портале Reddit.

Письмо, которое обнаружил пользователь, датировано 13 мая 1912 года. «Дорогой мистер Рид, эти заявления, конечно, просто гнусная клевета. Я не абсолютный трезвенник, но я настолько воздерживаюсь [от употребления алкоголя], насколько это вообще возможно для любого трезвенника. Так получилось, что мне не нравится вкус виски и бренди, и особенно виски с содовой. Я никогда в жизни не пил ни хайболла (напиток из спиртного и газированной воды — прим. «Ленты.ру»), ни коктейля», — гласит текст послания. Ниже указано, что его автором является 26-й президент США Теодор Рузвельт.

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«Нашел это, когда убирался дома у бабушки», — подписал снимок мужчина. Он уточнил, что письмо адресовано его прапрадедушке.

Один из пользователей предположил, что это послание могло быть написано после того, как одна газета заявила об алкоголизме Рузвельта. Он рассказал, что в итоге политик подал на издание в суд за клевету и выиграл дело.

Другой участник обсуждения посоветовал автору поста поместить письмо в рамку. «Вы должны бережно относиться к этому письму. Это не только очень важный исторический документ, но и, возможно, дорогая вещь», — заявил еще один комментатор.

Ранее пользовательница Reddit с ником curly_snack поделилась историей о том, как она покопалась в старых вещах родителей и сделала неожиданное открытие об отце. Комментаторов растрогала находка девушки.

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      Олег Давыдов
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