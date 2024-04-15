Девушка решила покопаться в вещах родителей и сделала неожиданное открытие

Пользовательница Reddit с ником curly_snack поделилась историей о том, как она решила покопаться в старых вещах родителей и сделала неожиданное открытие об отце. Комментаторы признались, что их растрогала находка девушки.

«Мой отец довольно скрытный человек. На самом деле он не умеет выражать свои чувства, и я унаследовала это от него. Когда я была маленькой, мы с отцом были очень близки, но потом я стала подростком, и, думаю, он не знал, как правильно со мной общаться. Сейчас наши отношения стали лучше, но мы все еще не ладим так, как раньше», — рассказала девушка.

Недавно автор поста решила покопаться в вещах родителей и наткнулась на диссертацию отца. Она обнаружила, что родитель посвятил ей работу. «Спасибо моей дочери Лии за ее ободряющий смех и улыбки», — гласил текст на одной из страниц диссертации. Как уточнила девушка, работа была написана через год после ее рождения.

«Было неожиданно увидеть, что отец с такой нежностью обращается ко мне в официальном документе», — отметила она. Девушка призналась, что не может перестать улыбаться с того момента, как увидела это посвящение.

«Это очень мило», «Вам так повезло!», «Родительская любовь особенная», — отреагировали на публикацию пользователи. Несколько комментаторов заявили, что эта история довела их до слез.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о необычном способе преподать детям урок за беспорядок. Мужчина спрятал в доме записку, в которой пообещал дать денег нашедшему ее.