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06:15, 26 января 2023Интернет и СМИ

Отец придумал необычный способ преподать детям урок за беспорядок

Отец спрятал в доме записку с обещанием денег, чтобы преподать урок детям за плохую уборку

Фото: Shutterstock

Пользователь Reddit с ником prevuznack рассказал на портале, что спрятал в доме записку, в которой написал, что даст денег нашедшему ее. Таким образом мужчина решил преподать урок детям. Публикация о необычном способе воспитания собрала больше 100 тысяч лайков и позабавила многих комментаторов.

По словам prevuznack, его дети какое-то время не убирали в своей ванной комнате, поэтому он решил подшутить над ними и положил под коврик записку. «Поздравляем! Вы нашли эту записку. Если вы читаете это, значит, вы выиграли 50 долларов. Но вот в чем фокус: из выигрыша вычтется сумма, равная количеству дней, прошедших с момента создания этой записки», — говорится в послании.

В записке также указана дата — 17 января. Рассказчик отметил, что дети, которых он решил проучить за беспорядок, пока не обнаружили ее.

Фото: prevuznack / Reddit

«17 марта твои дети узнают, что такое быть в долгах», «Если они найдут записку, скажи: "О, так вы нашли ту, что обещает 50 долларов, самый мелкий приз". И потом наблюдай, как они наведут чистоту во всем доме», — написали комментаторы. Один из пользователей также рассказал, что побуждает детей к уборке тем, что меняет название WI-FI на «Сделайте домашние дела» и не дает им пароль до тех пор, пока они не выполнят условие.

Вместе с тем ряд комментаторов сочли, что мужчина слишком балует своих детей, предлагая им деньги за дела, которые они обязаны выполнять и без вознаграждения. «Получается, что ты все-таки заплатишь им 20 долларов за то, что они целый месяц лентяйничали? И в чем тут урок?» — задался вопросом один из них. Однако другие пользователи выразили уверенность, что дети после обнаружения этой записки будут мотивированы чаще убирать в надежде найти аналогичные послания.

Ранее другой пользователь Reddit показал, как оригинально пошутил над соседом, постоянно приводящим домой девушек. Он повесил в комнате опрос, предлагающий партнершам парня оценить проведенное с ним время.

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Маргарита Щигарева
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