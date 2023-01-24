Студент оригинально пошутил над приводящим к себе девушек соседом

Студент повесил в комнате опрос об удовлетворенности для приходящих к его соседу девушек

Студент колледжа с ником themedicd рассказал на Reddit, как оригинально пошутил над своим соседом, постоянно приводящим к себе девушек. По словам парня, он распечатал и повесил в комнате опрос для партнерш соседа, который они могут заполнить после секса.

Опрос молодой человек назвал «Посткоитальная анкета об Айзеке». «Это необходимо для обеспечения качества и его дальнейшего улучшения. Пожалуйста, отвечайте честно», — говорится на листе бумаге.

В опросе автор поста предложил девушкам соседа-ловеласа оценить, насколько они были удовлетворены опытом, при этом среди вариантов ответа не было ни одного однозначно положительного. «Вы планируете снова прийти сюда? Обведите в кружок один ответ из следующих вариантов: "определенно нет", "вероятно", "предпочту не отвечать"», — гласил вопрос в анкете. Кроме того, парень разместил на бумаге измерительную линейку, необходимую «для сравнения», и повесил рядом с листом бумаги ручку.

«Нужно добавить показатель лояльности клиентов. "Насколько вероятно, что вы порекомендуете Айзека подруге?"», «А почему ты не спросил в анкете про чистоту комнаты, оснащение санузла и доступные предметы гигиены?» — пошутили комментаторы. Вместе с тем некоторые пользователи раскритиковали автора поста и заявили, что тот завидует соседу. Однако парень в ответ заверил, что сосед знал о его задумке, а воплощение идеи его рассмешило.

Ранее работающий электриком пользователь Reddit показал на сайте фото обнаруженной им в стене старой датской газеты. Мужчина признался, что находка сильно удивила его.