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07:22, 6 мая 2024Ценности

59-летняя звезда «Секса в большом городе» показала лицо без макияжа

59-летняя актриса Кристин Дэвис показала лицо без макияжа
Кристин Дэвис

Кристин Дэвис. Фото: @iamkristindavis

Американская актриса Кристин Дэвис показала естественную внешность на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» сделала селфи, на котором запечатлено ее лицо без макияжа. На кадре видно, что знаменитость одета в футболку белого цвета, а ее волосы завиты в крупные локоны. «Свежая стрижка», — подписала пост Дэвис.

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Поклонники восхитились внешним видом актрисы в комментариях под снимком. «Натуральная красота», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Прекрасная без макияжа», — высказывались многочисленные фанаты.

В марте 44-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» также продемонстрировала внешность без макияжа. Жена певца и продюсера Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась снимком, на котором запечатлела себя в зеркало.

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      Карина Черных
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