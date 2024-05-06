59-летняя звезда «Секса в большом городе» показала лицо без макияжа

59-летняя актриса Кристин Дэвис показала лицо без макияжа

Американская актриса Кристин Дэвис показала естественную внешность на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» сделала селфи, на котором запечатлено ее лицо без макияжа. На кадре видно, что знаменитость одета в футболку белого цвета, а ее волосы завиты в крупные локоны. «Свежая стрижка», — подписала пост Дэвис.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы в комментариях под снимком. «Натуральная красота», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Прекрасная без макияжа», — высказывались многочисленные фанаты.

В марте 44-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» также продемонстрировала внешность без макияжа. Жена певца и продюсера Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась снимком, на котором запечатлела себя в зеркало.