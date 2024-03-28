44-летняя экс-солистка «ВИА Гры» показала внешность без макияжа

Экс-солистка «ВИА Гры», жена певца и продюсера Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. На ней черная водолазка, надетая поверх белой майки, облегающие леггинсы и чешки. Также на размещенном кадре можно заметить, что на лице звезды отсутствует косметика, а волосы уложены в гладкую прическу.

В феврале сообщалось, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова сменила имидж и вызвала споры в сети. Тогда 41-летняя певица поделилась с фанатами видео, на котором продемонстрировала свое преображение. На опубликованных кадрах было видно, что знаменитость осветлила волосы и нарастила пряди.