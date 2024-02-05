Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова сменила имидж и вызвала споры в сети. Соотвествующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица поделилась с фанатами видео, на котором продемонстрировала свое преображение. На размещенных кадрах видно, что знаменитость осветлила волосы и нарастила пряди. «А вот и мои перемены — и это не новая я. Это все также я, просто в новой версии», — подписала звезда ролик.

Однако поклонники разделились во мнениях по поводу кардинального преображения артистки. «Очень красиво!», «Невероятная красотка», «Вам очень идет!», «Красиво! А то сейчас стригутся все под каре все, кому не лень», «Прическа не по возрасту», «Ужас», «Раньше лучше было. Этот цвет вас старит», «Пять килограммов на голове носить — так себе удовольствие», — писали они.

В январе Седокова снялась в образе жены мафиози. Так, она примерила укороченную шубу с леопардовым принтом собственного бренда LA Story.