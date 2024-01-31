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15:19, 31 января 2024Ценности

Седокова снялась в образе жены мафиози

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в образе жены мафиози. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя исполнительница запечатлела себя в зеркале, стоя у дверей лифта. При этом она примерила укороченную шубу с леопардовым принтом собственного бренда LA Story. Кроме того, звезда держала в руке черную миниатюрную сумку марки Saint Laurent и надела на палец кольцо с камнями.

«Это я сегодня в семь утра возвращаюсь со студии домой», — указала в подписи певица.

Ранее в январе сообщалось, что наряды эстетики Mob wife («жена мафиози») стали новым трендом в 2024 году. Речь идет о стиле, вдохновленном образами жен мафиози из фильмов. Последовательницы модного течения носят шубы, платья с анималистическими принтами и массивные золотые украшения.

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      Карина Черных
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