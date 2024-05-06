Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:04, 6 мая 2024Россия

В России раскрыли главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином

Макрон на встрече с Си Цзиньпином планирует показать Францию сверхдержавой
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Глава Франции Эммануэль Макрон на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином попытается встать на один уровень с главами держав «большого треугольника». Речи идет о России, США и Китае, раскрыл план французского политика сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Макрон принимает Си в Париже. Его главная амбиция — встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" в лице Китая, США и России», — отметил он.

Однако у Франции нет для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета, который позволил бы ей проводить автономную политику в рамках западного альянса, заметил Пушков.

По мнению сенатора, суверенитет Франции, наблюдавшийся при генерале Шарле де Голле, был принесен в жертву ЕС и НАТО с центром в США. По словам Пушкова, «нельзя претендовать на лидерство, отдавая лидерство другим». Из этого противоречия Эммануэлю Макрону «не выскочить», считает сенатор.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин отправился с официальным визитом в европейское турне. Поездка китайского главы продлится с 5 по 10 мая, он посетит Францию, Сербию и Венгрию.

Также уточнялось, что Эммануэль Макрон и председатель КНР отужинают в ресторане в Пиренеях, на перевале Турмале, где их примет друг детства французского лидера Эрик Абади.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ России рассекретила заявление адъютанта Гитлера. В нем говорится о плане нацистского лидера по союзу против СССР

      Россиянам назвали способы обезопасить аккаунт в Telegram

      Россиян предупредили о схеме мошенников в преддверии 9 мая

      В российском регионе взяты наркодилеры с 24 килограммами мефедрона

      Российский футбольный тренер пожаловался на размер пенсии

      Французский военный легион понес первые потери на СВО

      Уровень тревожности россиян после теракта в «Крокусе» снизился

      В России сравнили французские войска на Украине с интервентами

      Появилось видео нового российского танка с защитой против дронов

      Стало известно об ударах по энергосистеме и складу в Сумах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше