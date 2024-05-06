В России раскрыли главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином

Макрон на встрече с Си Цзиньпином планирует показать Францию сверхдержавой

Глава Франции Эммануэль Макрон на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином попытается встать на один уровень с главами держав «большого треугольника». Речи идет о России, США и Китае, раскрыл план французского политика сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Макрон принимает Си в Париже. Его главная амбиция — встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" в лице Китая, США и России», — отметил он.

Однако у Франции нет для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета, который позволил бы ей проводить автономную политику в рамках западного альянса, заметил Пушков.

По мнению сенатора, суверенитет Франции, наблюдавшийся при генерале Шарле де Голле, был принесен в жертву ЕС и НАТО с центром в США. По словам Пушкова, «нельзя претендовать на лидерство, отдавая лидерство другим». Из этого противоречия Эммануэлю Макрону «не выскочить», считает сенатор.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин отправился с официальным визитом в европейское турне. Поездка китайского главы продлится с 5 по 10 мая, он посетит Францию, Сербию и Венгрию.

Также уточнялось, что Эммануэль Макрон и председатель КНР отужинают в ресторане в Пиренеях, на перевале Турмале, где их примет друг детства французского лидера Эрик Абади.

