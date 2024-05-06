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07:08, 6 мая 2024Россия

Володин указал на провал мобилизации спрятавшихся в Европе украинцев

Володин: мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Мобилизация украинских граждан, которые прятались от службы в странах Евросоюза (ЕС), сорвалась, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Где поставить запятую в предложении "выдворить нельзя оставить" — такая дилемма сегодня стоит перед руководством европейских государств относительно вопроса о передаче киевскому режиму граждан Украины, уклоняющихся от призыва», — считает Володин.

Политик счел все более опасной для Европы проблему беженцев из Украины. По его мнению, она грозит перерасти в новый миграционный кризис. Если в странах ЕС начнут принимать решение о передаче Киеву украинских граждан призывного возраста, это приведет к беспорядкам в этих государствах, считает спикер нижней палаты парламента.

В связи со сложившейся ситуацией, по словам Володина, руководство ЕС решило ничего не делать. Политик уверен, что любые решения, принимаемые властями стран Европы в этой области, будут иметь для них последствия.

Володин также привел статистику по расходам стран Европы на украинских беженцев. Так, почти 24 миллиарда евро потратила Германия, 23,68 миллиарда — Польша, 5,75 миллиарда — Чехия, 5,33 миллиарда — Испания, 3,25 миллиарда — Франция. По информации председателя Госдумы, всего в Европе живет 4,3 миллиона беженцев, большая часть из которых, 1,27 миллиона, — в Германии.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что живущие за границей украинцы опасаются введения властями «драконовских мер» для пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинцы, по данным газеты, признались, что хотели бы вернуться домой, но не могут, так как не готовы доверить свою жизнь нынешнему правительству Украины.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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