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12:21, 3 мая 2024Бывший СССР

Украинцы за границей заявили о страхе усиления мобилизации

WP: украинцы за границей заявили о страхе усиления мобилизации в ВСУ

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Живущие за границей украинцы опасаются введения властями «драконовских мер» для пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Некоторые живущие за границей украинцы говорят, что чувствуют себя преданными... Другие заявляют, что боятся, что украинское правительство может прибегнуть к еще более драконовским мерам, чтобы пополнить военные ряды страны — возможно, заставив мужчин (...) вернуться на Украину», — пишет издание.

Украинцы признались, что хотели бы вернуться домой, но не могут, так как не готовы доверить свою жизнь нынешнему правительству Украины.

Ранее глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна не намерена помогать проживающим на ее территории украинским уклонистам. Он предположил, что в Польше может находиться около 140 тысяч украинских призывников.

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      Илья Таксюр
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