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11:45, 2 мая 2024Мир

Глава МИД Польши заявил об отсутствии планов помогать украинским уклонистам

Глава МИД Сикорский: Польша не будет помогать украинским уклонистам
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Власти Польши не будут помогать уклонистам, которые могут скрываются на территории страны от призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью порталу TVP.

«Мы конечно же не собираемся помогать уклонистам от призыва», — рассказал глава ведомства.

При этом Сикорский добавил, что Варшава не осведомлена о планах Киева в отношении возможных призывников. Предполагается, что на территории Польши их число может составлять порядка 140 тысяч человек.

Ранее Сикорский призвал создать «тяжелую бригаду» из войск стран Европейского союза (ЕС) для быстрого реагирования в соседних с сообществом регионах. Он сравнил собственные силы Евросоюза с медицинской страховкой, указав на необходимость быть способными к обороне без помощи США.

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      Максим Габриелян
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