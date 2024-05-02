Глава МИД Польши призвал создать тяжелую бригаду ЕС

Глава МИД Польши Сикорский призвал создать тяжелую бригаду ЕС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал создать «тяжелую бригаду» из войск стран Европейского союза (ЕС) для быстрого реагирования в соседних с сообществом регионах. Об этом сообщает польский портал I.pl.

«Я за [создание] тяжелой бригады ЕС, которая позволила бы реагировать немедленно, чтобы не было необходимости просить США [поделиться] своими ресурсами в случае любой чрезвычайной ситуации в наших окрестностях. События на Балканах или в Северной Африке являются примерами ситуаций, в которых Европе не следует обращаться к США», — рассказал глава ведомства.

Сикорский также сравнил собственные силы Евросоюза с медицинской страховкой. Он подчеркнул, что Брюссель должен всегда быть готов к любой ситуации на международной арене.

Ранее в центре Варшавы прошел антивоенный «Марш мира» против вовлечения Польши в боевые действия на Украине. Участники протеста скандировали «Это не наша война» и несли транспаранты с лозунгами «Сегодня наши танки — завтра наши дети», требуя прекратить поставки вооружения Украине.