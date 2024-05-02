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11:09, 2 мая 2024Мир

Глава МИД Польши призвал создать тяжелую бригаду ЕС

Глава МИД Польши Сикорский призвал создать тяжелую бригаду ЕС
СюжетПротесты на Украине
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал создать «тяжелую бригаду» из войск стран Европейского союза (ЕС) для быстрого реагирования в соседних с сообществом регионах. Об этом сообщает польский портал I.pl.

«Я за [создание] тяжелой бригады ЕС, которая позволила бы реагировать немедленно, чтобы не было необходимости просить США [поделиться] своими ресурсами в случае любой чрезвычайной ситуации в наших окрестностях. События на Балканах или в Северной Африке являются примерами ситуаций, в которых Европе не следует обращаться к США», — рассказал глава ведомства.

Сикорский также сравнил собственные силы Евросоюза с медицинской страховкой. Он подчеркнул, что Брюссель должен всегда быть готов к любой ситуации на международной арене.

Ранее в центре Варшавы прошел антивоенный «Марш мира» против вовлечения Польши в боевые действия на Украине. Участники протеста скандировали «Это не наша война» и несли транспаранты с лозунгами «Сегодня наши танки — завтра наши дети», требуя прекратить поставки вооружения Украине.

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      Максим Габриелян
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