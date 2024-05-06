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07:18, 6 мая 2024Мир

В МИД указали на необходимость наращивать ракетный арсенал

МИД: России в будущем нужно будет наращивать свой ракетный арсенал

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

России в будущем необходимо будет наращивать ракетный арсенал, чтобы «отбить охоту» у любых противников испытать ее на прочность. На это указал посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков, пишет РИА Новости.

«Сейчас мы находимся в стадии открытого противостояния, которое, я надеюсь, не выльется в прямой вооруженный конфликт», — отметил он.

В будущем необходимо будет «всесторонне оценить фактор западной коалиции в контексте дальнейших шагов по укреплению обороноспособности страны, включая наращивание ракетного арсенала», уточнил Машков. Он отметил, что на данный момент российскими властями много делается на этом направлении.

По словам посла, в последние годы «наблюдается значительное увеличение роли ракетных вооружений в военных стратегиях ключевых региональных игроков».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что обе партии в Соединенных Штатах считают Россию врагом и будут пытаться нанести ей поражение вне зависимости от исхода американских выборов.

По его словам, «стратегическое поражение, которое надо нанести России — это цель американского истеблишмента».

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      Марина Совина
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