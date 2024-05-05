Лавров рассказал о враждебном отношении США к России

Лавров: обе партии в США считают Россию врагом

Обе партии в Соединенных Штатах считают Россию врагом и будут пытаться нанести ей поражение вне зависимости от исхода американских выборов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ.

«Скоро в США состоятся президентские выборы. Там нет раскола между демократами и республиканцами по отношению к России и Китаю. Где-то может быть "пожестче", где-то "еще более жестко"», — отметил дипломат.

Для Республиканской и Демократической партии Россия является врагом, подчеркнул Лавров. По его словам, «стратегическое поражение, которое, мол, надо нанести России — это цель американского истеблишмента».

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября текущего года.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав, которое может привести к конфликту с катастрофическими последствиями.

Также глава МИД РФ ранее рассказал, что Москва всегда предпочитает переговоры войнам и дракам.