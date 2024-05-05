Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:38, 5 мая 2024Мир

Лавров рассказал о враждебном отношении США к России

Лавров: обе партии в США считают Россию врагом
СюжетПрезидентские выборы в США
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Обе партии в Соединенных Штатах считают Россию врагом и будут пытаться нанести ей поражение вне зависимости от исхода американских выборов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ.

«Скоро в США состоятся президентские выборы. Там нет раскола между демократами и республиканцами по отношению к России и Китаю. Где-то может быть "пожестче", где-то "еще более жестко"», — отметил дипломат.

Для Республиканской и Демократической партии Россия является врагом, подчеркнул Лавров. По его словам, «стратегическое поражение, которое, мол, надо нанести России — это цель американского истеблишмента».

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября текущего года.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав, которое может привести к конфликту с катастрофическими последствиями.

Также глава МИД РФ ранее рассказал, что Москва всегда предпочитает переговоры войнам и дракам.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о нежелании участвовать в саммитах по «формуле мира» Зеленского

      Призер Олимпиады задал вопрос собравшимся на Игры-2026 россиянам

      Си Цзиньпин назвал решение палестино-израильского конфликта

      Россия в апреле в Европу около половины своего СПГ

      В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине

      В Мадриде в девятый раз прошла акция «Бессмертный полк»

      Российский блогер отреагировал на новости о многомиллионном долге

      В МИД РФ заявили о желании Запада нанести православию непоправимый ущерб

      Путин подарил щенка девочке из Макеевки

      На Солнце произошли семь мощных вспышек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше