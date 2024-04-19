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13:57, 19 апреля 2024Мир

Лавров заявил о предпочтении Россией переговоров дракам и войнам

Глава МИД Лавров: Россия всегда предпочитает переговоры дракам и войнам

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Москва всегда предпочитает переговоры войнам и дракам. Таким образом глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прокомментировал возможность начала переговорного процесса по конфликту на Украине, сообщает РИА Новости.

«Мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел рассказал, что Москва готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но вести их с президентом Украины Владимиром Зеленским бессмысленно.

Он добавил, что в условиях неготовности украинских властей выработать договороспособную позицию и учитывать сложившуюся в результате ситуацию, Россия вынуждена продолжать проведение специальной военной операции.

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      Виктория Кондратьева
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