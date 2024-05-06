Россиянок призвали реже имитировать оргазм

Регулярная имитация оргазма может иметь ряд негативных последствий как для самого человека, так и для его партнера, предупредила сексолог центра семейного образования Secrets Алина Мурзагалиева. О них специалистка рассказала «Ленте.ру».

Мурзагалиева призвала россиянок не имитировать оргазм, так как это вводит в заблуждение партнера относительно их сексуальных предпочтений. По ее словам, большинство женщин боятся обидеть мужчину, рассказав о неудовлетворенности интимной близостью. Однако, как указала сексолог, именно с помощью честного и открытого разговора формируется доверие в паре, благодаря которому можно найти причину отсутствия разрядки и решение этого вопроса.

Имитация оргазма также может привести к дальнейшим проблемам в отношениях. «Достаточно часто обесценивание отсутствия удовольствия в сексе вредит развитию отношений. Открытая и здоровая коммуникация всегда ведет пару к новой ступени и разнообразию в сексе», — подчеркнула специалистка.

При этом, по ее словам, притворство в сексе всегда сказывается на самооценке. Для человека, имитирующего оргазм, этот факт может стать источником чувства провала, обмана или ощущения что с ним что-то не так. Вместо сомнений в себе сексолог посоветовала спокойно проанализировать ситуацию и понять причину отсутствия оргазма. Возможно, это просто стресс, усталость или недостаточно длинная прелюдия.

Кроме того, регулярное отсутствие сексуальной разрядки негативно сказывается на здоровье. Мурзагалиева объяснила, когда человек возбуждается, в органы малого таза приливает огромное количество крови, а благодаря оргазму она «сбрасывается» и наступает расслабление.

К имитации больше склонны женщины, поэтому именно у них чаще случается застой крови в области органов малого таза. Если это происходит регулярно, Циркуляция крови нарушается, это оказывает негативное влияние на репродуктивную систему, и женщина начинает «провисать» гормонально. При этом не обходит стороной имитация и мужчин, поэтому стоит помнить, что и их репродуктивная система тоже в зоне риска Алина Мурзагалиева сексолог

Еще одним негативным последствием регулярного отсутствия разрядки сексолог назвала постоянный стресс и нервное напряжение.

Ранее секс-коуч Екатерина Лакшми назвала способы вернуть интерес к сексу после стресса и потрясений. Она призвала не игнорировать проблемы в спальне, погружаясь в работу, заботу о детях или алкоголь. Вместо этого она посоветовала уделять приоритетное внимание заботе о себе — заниматься спортом, делом, которое приносит удовольствие, или медитировать.