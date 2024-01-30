Преимущества создания российской альтернативы SWIFT оценили

Аналитик Веретенникова: альтернатива SWIFT создаст конкуренцию на мировом рынке

Государствам выгодно наличие в мировой финансовой системе двух условных SWIFT: это создаст конкуренцию на рынке, и страны Запада могут потерять свою монополию. Преимущества создания российской альтернативы платежной системы оценила вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова, ее слова приводит газета «Известия».

У России много торговых партнеров по всему миру и ужесточение санкций со стороны Запада мешает рассчитываться в долларах и евро через SWIFT.

«Ситуация может усугубиться в любой момент, сейчас санкции коснулись России, но в дальнейшем могут быть применимы и к другим странам, с которыми у Запада могут возникнуть разногласия. Поэтому готовиться к проведению платежей в изменяющихся условиях необходимо заранее, это не быстрый процесс», — объяснила аналитик.

Веретенникова напомнила о словах министра финансов США Джанет Йеллен, которая пообещала вводить санкции против любого банка в мире, который поможет российской стороны обходить ограничения. Такие действия направлены на усложнение любого экспорта российской продукции, если она не устраивает власти Соединенных Штатов.

«В начале планируется эту технологию опробовать на российских алмазах: любые банки в мире, которые будут обслуживать сделки по продаже в любой форме алмазов, могут попасть под новые санкции — отключение от SWIFT, "заморозку" долларовых активов и пр. Намеренно создается ситуация, когда практически любые экспортно-импортные операции по российскому направлению с финансовой точки зрения начнут создавать для любого банка в мире санкционные риски», — добавила Веретенникова.

По словам первого зампредседателя Центробанка Владимира Чистюхина, к российскому аналогу сервиса SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), подключились уже 20 стран. В начале декабря 2023 года к СФПС были подключены 150 нерезидентов из 16 стран, а годом ранее их было чуть более 100. С этого момента к системе присоединились 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов, добавил Чистюхин.

Как сообщила The Washington Post, в Москве прошли совещания, где якобы обсуждалась возможность «подрыва доллара как мировой резервной валюты». По данным источников, Москва работает над созданием альтернативной мировой финансовой системы. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в РФ не планируют подрывать доминирование США, однако хотят создать новую систему экономических связей.