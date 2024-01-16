Центробанк назвал число подключившихся к российскому аналогу SWIFT стран

Центробанк: к Системе передачи финансовых сообщений подключились 20 стран

К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, аналогу зарубежного сервиса SWIFT, подключились уже 20 стран. Такое число назвал первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, его слова приводит РИА Новости.

В начале декабря регулятор сообщал, что к СФПС подключены 150 нерезидентов из 16 стран, тогда как годом ранее их было чуть более 100. С этого момента к системе присоединились 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов, добавил Чистюхин.

Как сообщил ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, доля проходящих в обход SWIFT мировых платежей остается незначительной и не превышает десяти процентов, несмотря на активное развитие альтернатив этой межбанковской системе по всему миру. По его словам, ряд стран начали создавать собственные аналоги международной системы передачи финансовой информации на фоне отключения от SWIFT в качестве инструмента санкций.

Осенью 2023 года российские банки начали принимать оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей за границей — схема заработала в некоторых странах СНГ, в Турции, Таиланде и Лаосе. Отмечается, что для клиентов система действует так же, как в России: турист сканирует код и подтверждает транзакцию.

По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллы Бакиной, российская система СБП востребована со стороны релокантов и трудовых мигрантов. В условиях санкций СБП — одна из немногих альтернатив международным системам, таким как SWIFT, отметила она.