Эксперт оценил долю проходящих в обход SWIFT платежей

Аналитик Осадчий: до 10 % мировых платежей проходят в обход SWIFT

Доля проходящих в обход SWIFT мировых платежей остается незначительной и не превышает 10 процентов, несмотря на активное развитие альтернатив этой межбанковской системе по всему миру. Об этом в беседе с РИА Новости заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Он отметил, что ряд стран начали создавать собственные аналоги международной системы передачи финансовой информации на фоне отключения от SWIFT в качестве инструмента санкций. При этом на такие каналы приходится «не менее одного и не более десяти процентов» платежей, оценил Осадчий.

Эксперт напомнил, что в России уже работает Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), в Китае и Иране начали использовать CIPS и SEPAM соответственно. Появился свой аналог SWIFT и у Индии — SFMS, добавил Осадчий. При этом даже у самого развитого китайского аналога, CIPS, на данный момент только 139 прямых и 1345 непрямых участников, тогда как SWIFT соединяет более 11,5 тысячи финансовых институтов, пояснил аналитик.

«В российской СПФС — 550 участников, в том числе 150 нерезидентов. Если в среднем в день через СПФС проходит около полумиллиона финансовых сообщений, то через SWIFT — около 44 миллионов», — сообщил эксперт.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в правительстве готовились к возможности усиления санкций с 2014 года, однако лишение России возможности совершать международные платежи стало для властей проблемой. По ее словам, для готовности к возможному вводу новых ограничений проводились стресс-тесты с большим количеством финансовых институтов, была создана национальная платежная инфраструктура на случай отключения Росси от SWIFT, а резервы запасались не только в долларах и евро, но также золоте и юанях.

