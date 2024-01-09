Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:38, 9 января 2024Экономика

Эксперт оценил долю проходящих в обход SWIFT платежей

Аналитик Осадчий: до 10 % мировых платежей проходят в обход SWIFT

Фото: Unsplash

Доля проходящих в обход SWIFT мировых платежей остается незначительной и не превышает 10 процентов, несмотря на активное развитие альтернатив этой межбанковской системе по всему миру. Об этом в беседе с РИА Новости заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Он отметил, что ряд стран начали создавать собственные аналоги международной системы передачи финансовой информации на фоне отключения от SWIFT в качестве инструмента санкций. При этом на такие каналы приходится «не менее одного и не более десяти процентов» платежей, оценил Осадчий.

Материалы по теме:
Как перевести деньги из России за границу: рабочие варианты и способы в 2023 году
Как перевести деньги из России за границу:рабочие варианты и способы в 2023 году
16 ноября 2023
Санкции, кризис и нестабильность. Миллионы граждан Ирана за 10 лет превратились в нищих. Кто в этом виноват?
Санкции, кризис и нестабильность.Миллионы граждан Ирана за 10 лет превратились в нищих. Кто в этом виноват?
19 декабря 2023

Эксперт напомнил, что в России уже работает Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), в Китае и Иране начали использовать CIPS и SEPAM соответственно. Появился свой аналог SWIFT и у Индии — SFMS, добавил Осадчий. При этом даже у самого развитого китайского аналога, CIPS, на данный момент только 139 прямых и 1345 непрямых участников, тогда как SWIFT соединяет более 11,5 тысячи финансовых институтов, пояснил аналитик.

«В российской СПФС — 550 участников, в том числе 150 нерезидентов. Если в среднем в день через СПФС проходит около полумиллиона финансовых сообщений, то через SWIFT — около 44 миллионов», — сообщил эксперт.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в правительстве готовились к возможности усиления санкций с 2014 года, однако лишение России возможности совершать международные платежи стало для властей проблемой. По ее словам, для готовности к возможному вводу новых ограничений проводились стресс-тесты с большим количеством финансовых институтов, была создана национальная платежная инфраструктура на случай отключения Росси от SWIFT, а резервы запасались не только в долларах и евро, но также золоте и юанях.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?

      Стало известно о покупке Роналду особняка на «острове миллиардеров»

      Россиянин расчленил гостью после ссоры

      В России запретили продажу детям алкогольного мороженого

      Еще два украинских беспилотника перехвачены в небе над российскими регионами

      На Западе подтвердили проведение секретной встречи по «формуле мира» Зеленского

      Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году

      Аналитик допустил резкий скачок курса доллара

      Пассажир летевшего с оторванной дверью самолета назвал рейс разверзшимся адом

      Злоумышленники повредили газопровод на севере Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости