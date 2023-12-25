В России назвали самые болезненные санкции

Набиуллина: очень болезненной санкцией стала блокировка активов россиян

В Правительстве России готовились к возможности усиления санкций с 2014 года, однако лишение России возможности совершать международные платежи стало для властей проблемой. Самые болезненные санкции назвала в интервью РБК глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Россия жила в условиях санкций с 2014 года, и власти всегда оценивали риск их усиления, отметила представитель Центробанка. Для готовности к возможному вводу ограничений проводились стресс-тесты с большим количеством финансовых институтов, была создана национальная платежная инфраструктура на случай отключения Росси от SWIFT, а резервы запасались не только в долларах и евро, но также золоте и юанях.

«Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами. Это трудная проблема, которую мы пытаемся разными способами решать вместе с правительством», — пояснила Набиуллина. По ее словам, заморозка резервов со стороны западных стран станет негативным сигналом для всех центральных банков, потому что это нарушение базовых принципов защищенности резервов.

22 декабря президент США Джо Байден подписал законопроект, который позволит администрации вводить вторичные санкции против бизнеса. Надзорные органы получат возможность вносить в черный список иностранные финансовые институты, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Европейские банки, которые не соблюдают санкции, также могут быть отключены от SWIFT.

