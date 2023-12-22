Байден разрешил вводить санкции за сделки с российским ОПК

Байден подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с ОПК России

Президент США Джо Байден подписал указ о мерах против банков, причастных к сделкам, связанным с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК). Об этом говорится на сайте Белого дома.

В тексте документа отмечается, что указом министру финансов по итогам консультаций разрешается вводить санкции в отношении иностранных финансовых структур, если те проводили или облегчили транзакции в сферах технологий, обороны, строительства или космоса, если такая деятельность помогала ОПК России.

Помимо этого возможно введение ограничений в случае содействия передаче продукции или оказания услуг ОПК России.

Подчеркивается, что данный указ призван затруднить использование Россией «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран».

Ранее сообщалось, что Байден собирается подписать поправки, которые позволят администрации США вводить вторичные санкции против бизнеса. Надзорные органы получат возможность вносить в черный список иностранные финансовые институты, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Кроме того, американский президент подпишет 22 декабря указ, который позволит ведомствам Соединенных Штатов вводить запреты на импорт российских непромышленных алмазов, обработанных или подвергнутых значительным изменениям за пределами РФ.