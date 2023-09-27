Российские банки запустили оплату по QR через СБП за рубежом

«Известия»: российские банки запустили оплату по QR через СБП за границей

Российские банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за границей — схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции, Таиланде и Лаосе. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что для клиентов система действует так же, как в России: турист сканирует код и подтверждает транзакцию. Однако мест, где принимают такой способ, не очень много.

Ранее стало известно, что Сбербанк увеличил срок действия карт национальной платежной системы «Мир» в два раза — до десяти лет. Для дебетовых карт это заработало в сентябре, а для кредитных вступит в силу 3 октября.