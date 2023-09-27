Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:14, 27 сентября 2023Экономика

Российские банки запустили оплату по QR через СБП за рубежом

«Известия»: российские банки запустили оплату по QR через СБП за границей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за границей — схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции, Таиланде и Лаосе. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что для клиентов система действует так же, как в России: турист сканирует код и подтверждает транзакцию. Однако мест, где принимают такой способ, не очень много.

Ранее стало известно, что Сбербанк увеличил срок действия карт национальной платежной системы «Мир» в два раза — до десяти лет. Для дебетовых карт это заработало в сентябре, а для кредитных вступит в силу 3 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе озвучили страшный для Зеленского сценарий по Украине. Реальна ли для страны перспектива раскола на две части?

    В США назвали важное отличие России от Украины

    Байден удивил американцев неожиданным признанием

    Российские войска взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении

    Российские банки запустили оплату по QR через СБП за рубежом

    В России призвали ограничить продажу газировки детям

    Мужчина познакомился с девушкой в Tinder и пожалел о встрече с ней

    Зеленского упрекнули во лжи об убившей двух поляков украинской ракете

    Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на купянском направлении

    Россиянин описал полет в КНДР фразой «каждый рейс может быть последним»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости