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05:57, 28 ноября 2023Россия

Россиянам стали доступны переводы по СБП в пять стран

«Известия»: россияне смогут переводить деньги по СБП в пять стран

Фото: Reuters

Россиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллу Бакину.

По словам Бакиной, среди этих стран — Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия. Собеседница издания отметила, в СБП активно развивается международное направление, а для трансграничного взаимодействия необходимо желание другой стороны. Она рассказала, что переводы из-за границы в РФ тоже работают, но пока лишь из одной страны.

Отмечается, что наиболее востребована такая система переводов со стороны релокантов и трудовых мигрантов. «В условиях санкций СБП — одна из немногих альтернатив международным системам, таким как SWIFT», — отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что российские банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей за границей — схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции, Таиланде и Лаосе. Отмечается, что для клиентов система действует так же, как в России: турист сканирует код и подтверждает транзакцию. Однако мест, где принимают такой способ, не очень много.

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      Екатерина Подвигина
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