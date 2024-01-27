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13:39, 27 января 2024Экономика

В Кремле заявили о создании альтернативы мировой финансовой системе

Песков: Москва работает над созданием альтернативы системе экономических связей

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Москва работает над созданием альтернативы мировой финансовой системе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит газета Washington Post.

Источники газеты полагают, что укрепление отношений с Китаем и Глобальным Югом позволит России бросить вызов международной финансовой системе. По словам представителя Кремля, в РФ не планируют подрывать доминирование США, однако хотят создать новую систему экономических связей.

«Россия строит новую систему экономических нейронов, так как предыдущая оказалась ненадежной, ложной и опасной», — пояснил Песков.

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По словам первого зампредседателя Центробанка Владимира Чистюхина, к российскому аналогу сервиса SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) подключились уже 20 стран. В начале декабря 2023 года регулятор сообщал, что к СФПС подключены 150 нерезидентов из 16 стран, тогда как годом ранее их было чуть более 100. С этого момента к системе присоединились 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов, добавил Чистюхин.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий добавил, что доля проходящих в обход SWIFT мировых платежей остается незначительной и не превышает десяти процентов, несмотря на активное развитие альтернатив этой межбанковской системе по всему миру. По его словам, ряд стран начал создавать собственные аналоги международной системы передачи финансовой информации на фоне отключения от SWIFT в качестве инструмента санкций.

Ранее посол Бельгии в США Жан-Артур Регибо предупредил, что конфискация активов российского Центробанка может привести к расколу мировой финансовой системы. Если заблокированные в депозитарии Euroclear средства будут изъяты, мир может разиться на два лагеря: в одном из них будет.

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