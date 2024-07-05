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11:56, 5 июля 2024Из жизни

Стало известно о подарке кота с Даунинг-стрит в ботинок Сунаку на прощание

Главный мышелов с Даунинг-стрит кот Ларри сообщил, что нагадил в ботинок Сунака
Кот Ларри

Кот Ларри. Фото: Alberto Pezzali / AP

В аккаунте главного мышелова с Даунинг-стрит кота Ларри появилась запись, что он нагадил в ботинок премьер-министра Великобритании Риши Сунака на прощание. Пост был опубликован в X (бывший Twitter).

В ходе парламентских выборов аккаунт кота Ларри выступал против тори — консерваторов. В итоге победу одержала оппозиционная партия лейбористов, а Сунак, лидер Консервативной партии, сообщил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. В честь этого Ларри якобы решил оставить Сунаку необычный «подарок». Автор аккаунта рассказал, что сделал это «в память о старых добрых временах».

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Коты традиционно живут в резиденциях британских правителей с XV века и исполняют обязанности мышеловов. Ларри, взятый из приюта, поселился на Даунинг-стрит в 2011 году. Свою первую мышь он поймал в апреле того же года.

Ранее сообщалось, что огромный таракан прервал брифинг Государственного департамента США. Насекомое заметил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, позже от таракана избавились.

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      Юлия Юткина
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