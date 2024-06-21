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09:50, 21 июня 2024Из жизни

Огромный таракан прервал брифинг Госдепа США

The Hill: крупный таракан прервал ответ пресс-секретаря Госдепа США Миллера

Фото: Andrew Harnik / Pool / AP

Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер прервал брифинг с журналистами из-за огромного таракана на стене. Об этом пишет The Hill.

Главный представитель Госдепа отвечал на вопрос репортера, когда увидел насекомое на стене и сказал об этом присутствующим. «Извините, что отвлекаюсь, но он довольно крупный», — отметил Миллер.

На записи брифинга голос за кадром заявил, что от таракана избавятся, когда пресс-секретарь закончит говорить. Чуть позже Миллер признался, что пожалел о своем решении сообщить всем о таракане. «Теперь собравшимся будет трудно сосредоточиться на очень важных вещах, которые я должен донести», — объяснил мужчина, но все же продолжил свой ответ.

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Таракана устранили через пару минут: на видео раздался звук хлопка, а затем послышались аплодисменты аудитории. Миллер сказал, что проблема решена.

Ранее сообщалось, что сын американского конгрессмена затмил отца во время его выступления в Палате представителей. Ребенок корчил гримасы на камеру и прославился в сети.

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      Юлия Юткина
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