Сын американского конгрессмена затмил отца гримасами во время его выступления

AP: ребенок баловался во время выступления отца в Конгрессе и прославился в сети

В США представитель Республиканской партии конгрессмен Джон Роуз выступал в Палате представителей с речью, однако его полностью затмил его сын, корчивший гримасы. Видео с заседания опубликовало Associated Press.

За мужчиной сидел его шестилетний сын Гай Роуз, который проводил время с отцом, выпустившись из детского сада. Ребенок увидел, что на него направлена камера и стал баловаться и строить гримасы, смотря прямо на нее. Видео с выступления в Конгрессе, сделанное телеканалом C-SPAN, завирусилось в сети.

На кадрах рыжий мальчик сначала широко улыбается, а потом начинает высовывать язык и забавно закатывает глаза. На видео он также показывает какие-то жесты руками и трясет игрушкой. Устав ждать отца, Гай утыкается головой в колени и лишь к концу речи конгрессмена совсем отворачивается от камеры.

Пока сын развлекал зрителей трансляции, Джоун Роуз высказывался о суде над Дональдом Трампом. После речи он узнал о «звездных» минутах ребенка, но не увидел в поведении Гая ничего плохого.

Ранее сообщалось, что в США женщина показала коллекцию панцирей цикад маленькой дочери на видео. Девочка увлекается насекомыми с детства, в чем мать ее полностью поддерживает.