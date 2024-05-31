Женщина показала жуткую коллекцию маленькой дочери

В США женщина показала коллекцию насекомых маленькой дочери

Женщина из штата Миссури, США, показала жуткую коллекцию насекомых, которую собирает ее маленькая дочь. Об этом пишет The Sun.

Макс Элиссон рассказала, что ее девятилетняя дочь Лилиан увлекается насекомыми с детства. В семье девочку даже называют Баг (в переводе с английского — «букашка», — прим. «Ленты.ру»). Элиссон сняла видео о необычном хобби девочки, показав содержимое ее шкатулки, и выложила его в TikTok с подписью: «Просто девчачьи штучки». В коробке для украшений Лилиан оказались панцири цикад, которые остаются после их линьки.

Личинки цикады имеют твердый покров, потому что живут под землей. Однако со временем насекомое растет, у него появляются крылья, и оно сбрасывает старую оболочку. Цикады оставляют свои панцири там, где происходит линька, так их можно легко найти.

По словам Элиссон, она поощряет любые увлечения дочери. Она даже помогала Лилиан собирать эти оболочки. «Мне нравится вместе создавать воспоминания и проводить время с ней», — объяснила женщина. Панцири цикад не гниют, поэтому мать разрешает девочке хранить их: главное — не засорять комнату.

Эллисон с дочерью живут в сельской местности, поэтому они не боятся насекомых. Тем не менее, как рассказывает женщина, ее старшая дочь восторгов Лилиан не разделяет. Элиссон считает девятилетнюю девочку бесстрашной почти во всем. Например, она также любит жаб.

«Все существа, даже дикой природы, на этой земле важны. Они заслуживают, чтобы о них кто-то заботился, даже если некоторые из них доставляют нам неудобства», — отметила Элиссон и похвалила интересы дочери.

Ранее сообщалось, что в США девятилетняя девочка поймала розового кузнечика у себя во дворе. По словам экспертов, вероятность встретить подобное насекомое составляет около одного процента.