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16:52, 19 марта 2024Из жизни

Девятилетняя девочка поймала редчайшего розового кузнечика у себя во дворе

Kark 4 News: в США девочка поймала редчайшего розового кузнечика у себя во дворе

Фото: Thomas Götzfried / Globallookpress.com

Юная жительница США поймала редчайшего кузнечика и поселила его дома. Об этом сообщает Kark 4 News.

Девятилетняя Мэделин Лэндекер из города Бентон, штат Арканзас, мечтает стать ветеринаром и увлекается биологией. Поэтому, когда однажды она нашла кузнечика розового цвета в своем дворе, то без промедлений поймала его. Девочка знала, что насекомое подобного окраса является большой редкостью. По словам экспертов, вероятность встретить розового кузнечика составляет около одного процента. «Когда я была маленькой, я увидела его в книге. Я подумала, что было бы здорово иметь такого», — рассказывает она.

Пойманное насекомое Лэндекер назвала Милли. Она поместила его в пластиковый контейнер и поселила дома. Девочка также отнесла находку в школу, чтобы показать учителям и одноклассникам, которые называют ее «экспертом по жукам». «Все сказали, что это потрясающе. Учителя сделали фотографии», — говорит Лэндекер.

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Как отметила девочка, у Милли нет одной ноги. Лэндекер предположила, что кузнечика могла схватить одна из девяти куриц, за которыми она ухаживает. Помимо домашних птиц и насекомого, у девочки также есть две собаки, две кошки и кролик.

Кузнечики розового цвета появляются из-за мутации, при которой в панцире насекомого образуется избыток красного пигмента и недостаток черного. Это явление известно как эритризм. Такие насекомые крайне уязвимы, так как лишены естественной маскировки и легко становятся добычей хищников.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отправилась на прогулку после обеда и нашла редчайшего розового кузнечика. Женщина рассказала, что попыталась поймать редкое насекомое, однако не сумела за ним угнаться.

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