Зеленский рассказал о довольно специфичной активности Белоруссии на границе с Украиной

Белоруссия ведет довольно специфичную активность на границе с Украиной. Об этом в своем Telegram рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

«На границе Украины и Белоруссии наблюдалась весьма специфическая активность — с белорусской стороны. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать. Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен понимать, кого пытаются вовлечь в любую агрессивную активность против Украины», — подчеркнул глава государства.

Ранее Зеленский издал указ о введении санкций против детей белорусского президента Александра Лукашенко Виктора и Дмитрия.