На Западе заявили о революционных возможностях новых российских Су-34М

MWM: Российские боевые самолеты Су-34М получили революционные возможности

Новые российские боевые самолеты Су-34М получили революционные возможности, заявляет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал обратил внимание, что недавно поставленные Воздушно-космическим силам (ВКС) России госкорпорацией «Ростех» Су-34 получили универсальные контейнеры разведки (УКР) «Сыч» трех вариантов — для радиотехнического, радиолокационного или оптического наблюдения.

«Контейнер должен быть установлен снаружи, что, хотя и позволяет настроить Су-34М для любого вида разведки, также добавляет небольшое сопротивление самолету и несколько увеличивает его эффективную площадь рассеяния. Небольшие размеры контейнеров позволяют истребителям собирать разведывательную информацию в режиме реального времени, сохраняя при этом вооружение для ударных операций», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что Су-34М обладает самой большой дальностью полета среди всех тактических боевых самолетов в мире. «Ожидается, что разведывательная конфигурация Су-34 коренным образом изменит возможности тактической разведки в Вооруженных силах России и позволит использовать самолет совершенно по-новому на различных театрах военных действий — от Арктики и Тихого океана до Восточной Европы и Ближнего Востока», — резюмирует журнал.

В мае 2020-го газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России и военно-промышленном комплексе, сообщила, что ВКС получат к 2027 году не менее 76 сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»). По данным источников, все самолеты по новому контракту будут модернизированы в рамках опытно-конструкторской программы «Сыч», предполагающей оснащение самолетов УКР.

В январе того же года издание рассказало, что УКР, исполненные в трех вариантах (радиотехнический УКР-РТ, оптико-электронный УКР-ОЭ и радиолокационный УКР-РЛ), радикально усилят способности Су-34 НВО по обнаружению наземных и воздушных целей. В частности, УКР-РЛ, созданный на базе уменьшенной версии аппаратуры радиотехнической разведки «Фракция», будет оснащен радаром четвертого поколения «Пика-М» для отслеживания наземных целей в условиях высокой облачности.