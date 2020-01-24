Россия получит Су-34 НВО с УКР

Воздушно-космические силы (ВКС) России получат сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»), созданные на основе боевого опыта в Сирии, сообщают «Известия».

Согласно газете, самолеты, поставки которых в ВКС начнутся в текущем году, будут оснащены, кроме обновленной авионики и вооружения, универсальными контейнерами разведки (УКР), созданными в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч».

Издание уверяет, что УКР, исполненные в трех вариантах (радиотехнический УКР-РТ, оптико-электронный УКР-ОЭ и радиолокационный УКР-РЛ), радикально усилят способности Су-34 НВО по обнаружению наземных и воздушных целей. В частности, УКР-РЛ, созданный на базе уменьшенной версии аппаратуры радиотехнической разведки «Фракция», будет оснащен радаром четвертого поколения «Пика-М» для отслеживания наземных целей в условиях высокой облачности.

Также все Су-34 НВО получат модифицированый комплекс радиоэлектронного подавления «Хибины», позволяющий самолету защищаться от средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

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«Аналогов Су-34 в мире нет», — приводят «Известия» мнение заслуженного летчика-испытателя, Героя России Игоря Маликова.

В августе 2019 года в рамках учения по материально-техническому обеспечению (МТО) Вооруженных сил (ВС) России, проходящего в Центральном военном округе (ЦВО), 12 боевых самолетов Су-34 и 2 транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль Европа — Западный Китай в Татарстане.

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