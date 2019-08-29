youtube Минобороны России

В рамках учения по материально-техническому обеспечению (МТО) Вооруженных сил (ВС) России, проходящего в Центральном военном округе (ЦВО), 12 боевых самолетов Су-34 и 2 транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль Европа — Западный Китай в Татарстане. Соответствующее видео на YouTube опубликовало Минобороны.

Военное ведомство отмечает, что проектирование крупных автомагистралей предусматривает создание участков для посадки боевых и транспортных самолетов. «На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром, где находятся склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также вся аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку к взлету», — говорится в подписи к ролику.

Отдельно подчеркивается, что в ходе учения впервые была применена в полевых условиях автоматизированная система централизованной заправки авиации топливом, в которую входят шесть заправочных агрегатов, насосный модуль контейнерного исполнения и группа резервуаров вместимостью 400 кубометров. Пропускная способность каждой заправочной станции составляет более 500 литров в минуту, что позволяет заправлять сразу шесть самолетов менее чем за 10 минут.

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Также в ходе учения МТО впервые был испытан перспективный топливозаправщик АТЗ-20 с пропускной способностью 1,2 тысячи литров в минуту, позволяющей заправить самолет менее чем за пять минут.

В августе на тренировочных полетах в подмосковном Жуковском, предшествующих выступлению на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019), перспективный истребитель пятого поколения Су-57 нестандартно сел, выпустив тормозные парашюты до касания полосы.

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