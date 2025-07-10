ВКС России получили новые бомбардировщики Су-34

ОАК: Минобороны передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом корпорация сообщила в Telegram.

Самолеты, которые изготовили в рамках гособоронзаказа по программе 2025 года, получила оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России. Перед этим новые Су-34 прошли полный цикл заводских испытаний.

«Одна из важнейших задач ОАК — поставки военной продукции для обеспечения потребностей Минобороны России. Мы поддерживаем высокий темп производства авиационной техники. И в этом году планируем дальнейшее увеличение объемов выпуска боевых машин», — сказал генеральный директор корпорации Вадим Бадеха.

Двухместный Су-34 предназначен для поражения наземных и надводных целей в оперативной и тактической глубине. Самолет может нести различные средства поражения, включая планирующие бомбы с модулями УМПК и ракеты класса «воздух-поверхность». Также Су-34 может использовать контейнеры разведки «Сыч».

Ранее в июле стало известно, что ВКС России получили модернизированные модули коррекции и планирования (УМПК), которые превращают свободнопадающие фугасные авиабомбы в высокоточные боеприпасы. Они увеличили дальность планирования бомб.