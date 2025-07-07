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11:51, 7 июля 2025Наука и техника

ВКС России получили планирующие бомбы нового поколения

Fighterbomber: ВКС России получили бомбы с УМПК нового поколения
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили модернизированные модули коррекции и планирования (УМПК), которые превращают свободнопадающие фугасные авиабомбы (ФАБ) в высокоточные боеприпасы. Об этом сообщил военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber.

«Еще из новинок стоит отметить новое поколение УМПК, получившее ажно три буквы в конце, которая позволяет залетать ФАБам еще дальше», — говорится в сообщении.

Считается, что прошлая модификация модуля получила обозначение УМПК-ПД. Последние буквы могут означать «повышенную дальность».

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В апреле стало известно, что российские УМПК оснастили новыми помехоустойчивыми модулями приема спутниковых данных «Комета». Эти изделия используют несколько приемников для сравнения углов и силы поступающих сигналов. Новая деталь повышает точность бомб.

В сентябре 2024 года появились фотографии обновленного УМПК с удлиненным крылом, которое повышает дальность планирования бомбы.

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