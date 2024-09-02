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20:58, 2 сентября 2024Наука и техника

Российские планирующие бомбы модернизировали

Российские бомбы с УМПК получили удлиненное крыло

Фото: РИА Новости

Российские авиабомбы получили модернизированные универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Фотографию усовершенствованного изделия показал Telegram-канал Fighterbomber.

Канал опубликовал фото фугасной авиационной бомбы ФАБ-500 с УМПК под крылом истребителя-бомбардировщика Су-34. Обновленный модуль получил удлиненное крыло, которое повышает дальность планирования ФАБ-500.

«Теперь он летит дальше подавляющего количества тактических ракет с такой же точностью и намного более могучей боевой частью», — отметили в сообщении.

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В июле стало известно, что Россия наращивает производство авиабомб всех калибров для применения с УМПК. Модуль превращает свободнопадающие бомбы в управляемые высокоточные боеприпасы.

В декабре 2023 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что конструкторы работают над усовершенствованным вариантом УМПК с увеличенной дальностью.

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      Даниил Иринин
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